ابنة عمرو دياب تكشف عن أحدث ظهور لها في عام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها في عام 2024.

ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لو لو لو ..كن مستمرا".

وكانت "جنا" قد أعلنت في وقت سابق توقيعها على عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".

يذكر أن، جنا هي ابنة "الهضبة" عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء الأولى نور من الفنانة شيرين رضا، قبل انفصالهما وزواجه من زينة عاشور، لينجبا كنزي وجنا وعبدالله.