فن ومشاهير

ابنة عمرو دياب تكشف عن أحدث ظهور لها في عام 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها في عام 2024.

ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لو لو لو ..كن مستمرا".

وكانت "جنا" قد أعلنت في وقت سابق توقيعها على عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".

يذكر أن، جنا هي ابنة "الهضبة" عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء الأولى نور من الفنانة شيرين رضا، قبل انفصالهما وزواجه من زينة عاشور، لينجبا كنزي وجنا وعبدالله.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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