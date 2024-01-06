إسعاد يونس عن"عصابة عظيمة": "متشرفة بالوقوف لأول مرة أمام وائل إحسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة إسعاد يونس، عن فيلم "عصابة عظيمة" التي تخوض بطولته وإنتاجه ويعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

وقالت إسعاد: "متشرفة بكل شخص اشترك في الفيلم والعمل مع المخرج وائل إحسان لأول مرة والوقوف أمامه، واستفدت كثير بالعمل معه".

وأقيم أمس الجمعة، العرض الخاص للفيلم بمدينتي بحضور إسعاد يونس ومحمد ثروت وفرح الزاهد، ومؤدي المهرجانات عنبة، وكريم عفيفي، والمخرج وائل إحسان.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

الفيلم بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، أحمد عزمي، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة إسعاد يونس لشاشة السينما بعد غياب سنوات.