شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لوفاة كريستيان أوليفر وابنتيه فى حادث تحطم طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من الحزن انتابت محبى الممثل كريستيان أوليفر عقب رحيله المفاجئ إثر تحطم الطائرة الذى كان يستقلها، في منطقة البحر الكاريبى.

موقع ذا ميرور أكد في بيان منقول عن الشرطة بخصوص الحادث أن الطائرة الصغيرة التي كانت تحمل الممثل الشهير تحطمت عقب وقت قصير من إقلاعها، وكانت تحمل ابنتي الممثل الراحل أيضًا.

جدير بالذكر أن كريستيان أوليفر اشتهر بعدة أدوار منها مشاركته في فيلمي "Speed Racer" و"Saved by the Bell".

ولم يتوفى الممثل وابنتيه فحسب وإنما توفى أيضاً كابتن الطائرة روبرت ساكس، الذي يملك الطائرة أيضا، كما أفادت الشرطة بأن خفر السواحل انتشلوا جثثهم من الطائرة، ثم أكد الطبيب الشرعي وفاتهم.

وكان كريستيان أوليفر انتهى منذ أيام قليلة من تصوير فيلم «Forever Hold Your Peace» للمخرج نيك ليون الذى نعاه عبر حسابه على فيس بوك وكتب : أنتجنا هذا الفيلم معا وهذا هو آخر يوم لنا في التصوير! لقد تحدثنا عن إنتاج فيلم معًا لسنوات، وأخيراً فعلنا ذلك، شكرًا لكونك زميلًا وممثلًا وصديقًا رائعًا.