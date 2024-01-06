شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوستر فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد الفيشاوى عن بوستر فيلم "عادل مش عادل" المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى يوم 24 من شهر يناير الحالى، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى قائلاً: قريبًا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا في فيلمي "ريستا" و"45 يوم".

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية و حصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.