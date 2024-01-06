زوجة بيل غيتس السابقة تكشف المستور..لهذا السبب انفصلت عنه

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت زوجة الملياردير بيل غيتس السابقة جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد كشفها عن سبب انفصالها عنه، وهو علاقته بـ جيفري إبستاين.



الجدير ذكره انه من بين الأسامي المتورطة في ملف الإتجار بالأطفال بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي السابق.

- إيهود باراك، رئيس الوزارء الإسرائيلي السابق.

- كيفن كوسنر، الممثل الأمريكي.

- الملياردير بيل غيتس.

- الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا.

- الملياردير توماس بريتزكر.

- مايكل جاكسون مغني البوب الراحل.

- الملياردير غلين دوبن، والممثل ليوناردو دي كابريو، و الإعلامية العالمية أوبرا وينفري.