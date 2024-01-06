خبر إلقاء القبض على محمد رمضان في مصر ضج السوشيال ميديا.. وهذا ما حصل!

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد بإلقاء القبض على الفنان المصري محمد رمضان فوز وصوله إلى مطار القاهرة، وذلك بعد غيابه لحوالى الشهرين عن مصر بسبب ارتباطاته الفنية، وإصدار حكم غيابي بالحبس بحقه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن أحد البنوك الخاصة.



وعن هذا الأمر، تحدث محامي الفنان المصري، أحمد الجندي نافياً كل هذه الإشاعات، ومؤكداً أن محمد رمضان نزل إلى المطار بشكل طبيعي، وتوجه إلى منزله، وأنه كان قد قدم معارضة على الحكم الصادر بحق موكله، وقد تحددت جلسة لنظر القضية يوم 21 شباط (فبراير) المقبل.