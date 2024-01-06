محمد رمضان يكشف سبب قُبلة فنانة كويتية له: "ماقدرش امنعها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الفنان محمد رمضان على انتقدات متابعيه بعد تداول صور له عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X"، وظهر خلالها رمضان وهو يتم تقبيله من قبل فنانة كويتية تدعى ايماه شاه.

وعلق متابع على صور "رمضان" قائلا: "الفنانة الكويتية ايماه شاه تحتضن وتقبل الفنان المصري محمد رمضان أمام الملأ وبكل جرأة".

ليعيد "رمضان" نشر البوست على حسابه بنفس التطبيق وعلق عليه قائلا: "طلبت تتصور ماقدرش أمنعها وماكنتش أعرف انها كويتية، وبعدين الصورة دي من 6 سنوات في كاليفورنيا.

ويستعد محمد رمضان لطرح أحدث أغانيه هذا العام بعنوان "عربي"، إلى جانب إحياء حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا يوم 15 يناير الجاري في الكوت ديفوار.

وكشف "رمضان" خلال الفترة الماضية عن تواجده بأحد الاستوديوهات في الرياض، حيث ظهر وهو يعمل على عدد من التراكات الغنائية الجديد وعلق قائلًا: "من ستوديو مرواس يتم الآن تصنيع أول صواريخ عربية عابرة للقارات من أرض الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى كافة بقاع الأرض، صناعة عربية، ثقة في الله نجاح".

وعاش الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية خلال عام 2023، حيث إلى جانب إحياء جولته الغنائية الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي، أحيا "رمضان" عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها ولاقت هذه الحفلات حضورًا وتفاعلًا جماهيريًا ضخمًا، إلى جانب عرض مسلسل "جعفر العمدة" بموسم دراما رمضان الماضي، كما عرض له فيلم "هارلي" بعيد الفطر المبارك، وأخيرًا فيلم "ع الزيرو" وعرض ضمن موسم أفلام الصيف.

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم "أسد الأسود" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.