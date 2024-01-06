شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي بصحبة ابنتها زهراء فى بيفرلى هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أنجلينا جولي عام 2024 من خلال التأكيد على علاقتها القوية بابنتها عبر خروجهما سويًا في جلسة تسوق مع ابنتها زهراء في نيمان ماركوس في بيفرلي هيلز مؤخراً.

وكانت النجمة العالمية أنجلينا جولي كشفت عن المضاعفات الصحية التي عانت منها في الماضي بسبب مرض شلل الوجه النصفي، قائلة إنها أصيبت بهذا المرض لأول مرة في الفترة التي سبقت طلاقها من النجم العالمى براد بيت.



انجلينا جولى

وفي مقابلة جديدة مع صحيفة وول ستريت جورنال، تحدثت جولي بصراحة عن تأثير الانفصال بين الممثلين سلبًا على صحتها، قائلة: "يتفاعل جسدي بقوة مع التوتر، حيث يحدث خلل فى السكر في دمي، كما أننى أصبت فجأة بشلل بيل قبل ستة أشهر من طلاقي".

في حين أن جولي لم تتعمق أكثر في موضوع تشخيصها بـ شلل بيل، إلا أنها قالت إنها كانت تشعر "بالإحباط هذه الأيام"، مضيفة: "لا أشعر أنني كنت على طبيعتي منذ عقد من الزمن، بطريقة ما، وهو ما لا أريد الخوض فيه".