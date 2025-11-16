انخفاض درجات الحرارة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 20 85 25

دبي 32 23 85 35

الشارقة 30 17 90 40

عجمان 27 22 90 45

أم القيوين 30 17 90 45

رأس الخيمة 32 14 80 20

الفجيرة 28 23 65 40

العـين 30 17 75 25

ليوا 32 17 90 25

الرويس 33 20 80 35

السلع 32 19 85 35

دلـمـا 31 24 75 50

طنب الكبرى / الصغرى 31 24 70 45

أبو موسى 31 24 70 45.