انتخابات رئاسية في تشيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع في تشيلي اليوم الأحد لاختيار خليفة للرئيس المنتهية ولايته جابرييل بوريك. وتتقدم جانيت جارا في استطلاعات الرأي. مع ذلك، فإنه من غير المرجح أن تفوز وزيرة العمل السابقة جارا بأغلبية مطلقة، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون من الضروري إجراء جولة إعادة بين أبرز مرشحين في ديسمبر المقبل.

وعلاوة على اختيار رئيس جديد، من المقرر انتخاب نصف أعضاء مجلس الشيوخ و جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 155 عضوا اليوم.

ويشار إلى أنه لا يمكن للرئيس الحالي بوريك الترشح مجددا عقب ولايته التي استمرت أربعة أعوام لأسباب دستورية. ويحق لنحو 8ر15 مليون شخص التصويت في الانتخابات اليوم، ومن المتوقع صدور النتائج خلال الليل. ويشار إلى أن التصويت يعد إلزاميا في تشيلي. وسيتولى الرئيس الجديد مقاليد السلطة في 11 مارس2026.