بالصور- من داخل الطائرة الخاصة.. هذا ما كان يفعله أحمد سعد وشقيقه عمرو

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان المصري أحمد سعد على الجمهور من داخل طائرته الخاصة إلى جانب شقيقه الممثل المصري عمرو سعد من خلال صور نشرها عبر حسابه الخاص وظهر الإثنان مستلقيان داخل الطائرة ويستعدان للموم، وعلق أحمد ساخراً بالقول: "أنا وعمرو أخويا كنا بنتكلم في موضوع مهم وبعدين ريحنا شوية".



و في وقت سابق، جمعت العاصمة اللبنانية بيروت الفنانين هيفا وهبي، نادر الأتات، زياد برجي وأحمد سعد، في حفل غنائي ضخم، بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2024.

وقدم الفنانون مجموعة متنوعة من الأغاني في ليلة فنية متميزة، تجمع بين أكثر من ستايل ونمط موسيقي وغنائي.

وأشعل الفنانون أجواء الحفل بأغانيهم الحماسية، التي تفاعل معها الحضور، وتمايلوا ورقصوا على نغماتها.

وخلال الحفل، ألقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي كلمة لها، حيت فيها الحضور والفرقة الموسيقية، وأعربت عن فرحها بوجودها وسط محبيها بهذه المناسبة الجميلة.

وتمنت هيفا أمنية في نهاية سنة 2023 قائلة: "في أمنية من القلب بتمنى تتحقق قريبا كتير بسنة 2024، هي أن يحل السلام".

كما وجهت هيفا خلال كلمتها تحية للشعب الفلسـ طيني، ولأهل غ ز ة، قائلة: "تحية كبيرة لأهل غ ز ة وانشالله رح يجي وقت نحتفل بحضورهن".

وختمت قائلة: "يلا نغير شوي جو لان الحياة بدها شوي فرح"، مضيفة: "انشالله دائماً نبقى مجمعين ومبسوطين ببلدنا احلو لبنان".

