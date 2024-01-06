بالصور- من دبي وإلى جانب برج خليفة..هاجر أحمد تتألق بفستان ابيض رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هاجر أحمد باخر إطلالة لها على الجمهور من دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث شاركت صور عبر حسابها الخاص ظهرت فيها إلى جانب برج خليفة بلوك مميز إرتدت فيه فستان متوسط الطول باللون الأبيض ذات أكمام قصيرة واسع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، عايدت هاجر أحمد زوجها بمناسبة عيد ميلاده من خلال صور لهما شاركتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان وهما يؤديان مناسك العمرة في مكة المكرمة في السعودية، وعلقت هاجر على المنشور موجهةً رسالة إلى زوجها في هذه المناسبة قائلةً: "لبيك اللهم لبيك" الحمد لله الذي ابلغنا مكة وهواء مكة وطاب اللقاء، النهاردة اول يوم في السنة الجديدة لزوجي "احمد" تمت في بيت ربنا يارب يجعل عمرك كله ببركة ورزق اليوم ده ويديم الخير والبركة والرزق والكرم عليك عقبال مليون سنة حبيبي في طاعة ربنا باذن الله ،كل عام وانت الي الله اقرب واكرم".

