بالفيديو- إليكم أحدث أعمال الوليد الحلاني.."زلم الزمن"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني الوليد الحلاني أحدث أعماله و هي اغنية تحمل إسم "زلم الزمن" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "زلم الزمن" من كلمات وألحان كارل حسين، ميك وماستر الرزق، والأغنية على شكل فيديو كليب تحت إشراف المخرج إبراهيم كسرواني.

وتقول كلمات الأغنية: ‎زلم الزّمن ‎مات الاحساس يا ناس

‎رصاص شاب الراس

‎زمن قاسي على راسي

‎يا دنيا خلاص ‎كنت السند ليلي رعد

‎عدد كل زلم الزمن

‎شفت الحسد

‎يا دنيا خلاص ‎كاتب عمر كلو بسطر

‎ناقص حبر حتى خسر

‎ضاع الوفا شو منتظر

‎يا دنيا خلاص

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