رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس العراق في وفاة شقيقه

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه فخامة الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة شقيقه شه مال جمال رشيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة.