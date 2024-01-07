شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون جسدوا دور الكفيف آخرهم إسعاد يونس في عصابة عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص دائمًا السينما المصرية على تناول الكثير من القضايا والموضوعات والأمور المهمة في مجتمعنا، وتتناول أيضًا الكثير من الشخصيات في أدوار متنوعة بين الدرامية والكوميدية، ومن بين هذه الشخصيات هو دور "الكفيف" الذى قدمه الكثير من النجوم خلال السينما والدراما المصرية وهو ما قدمته النجمة إسعاد يونس من خلال فيلم "عصابة عظيمة" الذى تنافس به في موسم منتصف العام السينمائي، ويدور قصته في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة وهي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة.

صالح سليم

من أهم الأدوار التي تناولت شخصية "الكفيف" كانت من نصيب الفنان الراحل صالح سليم من خلال شخصية "أحمد عاصم" فى فيلم الشموع السوداء، التى تدور أحداثه حول "إيمان" التى جسدتها نجاة الصغيرة للعمل كممرضة لأحمد عاصم، الذى قرر العيش مع والدته فى الريف بعد أن أصيب فى حادث وهو على حصانه أدى إلى فقده بصره، كما أنه يعانى أزمة نفسية بعد أن جُرح قلبه من قصة حب قديمة، فلم يعد يثق فى أى امرأة مهما كانت، ويرفض أن تعاونه ممرضة فى حياته، من هنا جاءت حدة طباع وقسوة سلوكه مع النساء خاصة إيمان، لكن تمر الأيام وتنمو علاقة طيبة بين أحمد وإيمان، وكثيرًا ما كانا يتحدثان فى الشعر والأدب، ارتاحت الأم لهذه العلاقة، وقررت السفر للعلاج فى الخارج.

محمود عبد العزيز

قدم الفنان الراحل محمود عبد العزيز شخصية "الشيخ حسني" في فيلم الكيت كات، وحمل الفيلم رسالة لتحدى العجز، وهو من وحي رواية "مالك الحزين" للروائي إبراهيم أصلان، سيناريو وإخراج داوود عبد السيد، إنتاج حسين القلا، ومعظم أحداث الفيلم صُورت في حي الكيت كات.

عادل امام

قدم الزعيم عادل امام، دور الكفيف من خلا لشخصية "سعيد المصري، في فيلم أمير الظلام، وتدور أحداثه حول "سعيد" الكفيف الذى كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر وفقد بصره، فيضطر للذهاب لإحدى دور المكفوفين ويندمج مع الشباب النزلاء فى الدار والذين يعتبرونه أخاهم الأكبر، وهو دائم الخلاف مع مدير الدار لمنعه من الخروج لمقابلة سيدة تعرف عليها فى إحدى جولاته، وتتصاعد الأحداث حتى يعرف أن ضيفا سيمر من أمام الدار، وأن هناك مافيا تحاول قتله فيحاول منعها وينجح فى ذلك.

أحمد زكى

جسد الفنان الراحل أحمد زكى شخصية "الكفيف" في دور عميد الأدب العربي طه حسين، في واحد من أهم المسلسلات على الشاشة المصرية وهو "الأيام"، والمكون من 13 حلقة، وتناول مسلسل الأيام قصة حياة عميد الأدب العربي، التي دوّنها في كتاب يحمل الاسم ذاته، وشارك في البطولة محمود المليجي، أمينة رزق، حمدي غيث، حسين الشربيني، صفية العمري، يحيى شاهين، وسامي فهمي.

محمد صبحى

تناول الفنان الكبير محمد صبحي قضية المكفوفين في المسرح من خلال مسرحية "وجهة نظر" وتدور قصتها حول مجموعة من كفيفى البصر الذين يقيمون فى مكان أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أى نوع من الرعاية لحالتهم الصعبة ويأتى لهم عرفة الشواف الأعمى الذى كان فى السجن وخرج فيأتى إليهم ويقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذى لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم ومع محاولات كوميدية كثيرة يوقعون به فى النهاية وتقفل الهيئة وكل منهم ينصرف فى طريقة.

معالى زايد

قدمت الفنانة معالى زايد، شخصية "الكفيفة" بإتقان شديد في دور فاطمة في مسلسل "دموع في عيون وقحة"، وهى فتاة تفقد بصرها بسبب إحدى قصفات الطائرات الإسرائيلية على ميناء بور سعيد، ويرجع اتقانها لهذا الدور إلى معايشتها لنزيلات معهد النور والأمل لمدة أسبوع كاملاً حتى تسجل ملاحظاتها بدقة وحركات اليد وملامسة الأشياء حتى تتقن دورها.

صابرين

قدمت الفنانة صابرين شخصية "الكفيفة" من خلال حكاية "واحد فى المية" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" وبثت من خلالها رسالة مفادها ألا تفقد الأمل والتفاؤل فى الحياة حتى لو كان نسبته منعدمة.

محمد فراج

قدم الفنان محمد فراج مؤخراً، شخصية الكفيف في فيلم "فوى فوى فوى" هو فيلم دراما كوميديا يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.