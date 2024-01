شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز Creative Arts Emmys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم توزيع جوائز Creative Arts Emmys منذ ساعات فى مسرح بيكوك فى لوس أنجلوس، وتم تكريم أبرز الأسماء العاملين من خلف الكواليس سواء كانت برامج أو مسلسلات من فنيين أو ضيوف شرف الحلقات.



وهذه القائمة الكاملة للفائزين:

جائزة أفضل ممثل شرف فى مسلسل كوميدي للممثل سام ريتشاردسون عن مسلسل Ted Lasso.

جائزة أفضل اختيار ممثلين في مسلسل درامي للمسؤولين عن اختيار طاقم مسلسل The White Lotus: Sicily.

جائزة أفضل اختيار ممثلين في مسلسل كوميدي للمسؤولين عن اختيار طاقم مسلسل The Bear.

جائزة أفضل اختيار ممثلين في مسلسل قصير أو تلفزيوني تذهب للمسؤولين عن اختيار طاقم المسلسل القصير BEEF.

جائزة أفضل ازياء في مسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة، لمسلسل The Great.

جائزة أفضل ازياء في مسلسل قصير أو تلفزيوني تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة ، للمسلسل القصير Daisy Jones & The Six.

جائزة الإيمي لأفضل أزياء في مسلسل خيالي لأزياء لمسلسل House of the Dragon.

جائزة أفضل أزياء معاصرة لأزياء مسلسل Wednesday.

جائزة أفضل أزياء معاصرة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني ، لإزياء المسلسل القصير BEEF.

جائزة أفضل مكياج اصطناعي، لفريق المكياج في مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل ضيفة شرف في مسلسل كوميدي للممثلة جوديث لايت عن مسلسل Poker Face.

جائزة أفضل مؤثرات بصرية في موسم كامل، لمؤثرات الموسم الأول من مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل مؤثرات بصرية في حلقة منفردة لفريق المؤثرات البصرية في مسلسل Five Days at Memoria.

جائزة أفضل تصميم مقدمة تذهب للفريق الإبداعي في مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل مونتاج صوتي في مسلسل درامي أو كوميدي حلقاته لا تتجاوز النصف ساعة، لمسلسل The Bear.

جائزة أفضل مونتاج صوتي في مسلسل درامي أو كوميدي حلقاته تتجاوز النصف ساعة ، لمسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل ممثلة كـ ضيف شرف في مسلسل درامي، للممثلة ستورم ريد في مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل ممثل كضيف شرف في مسلسل درامي، للممثل نك اوفرمان في مسلسل The Last of Us .

جائزة أفضل تصوير سينمائي في مسلسل لاتتجاوز حلقاته النصف ساعة ، لحلقة "Andrew Wyeth. Alfred's World" من مسلسل Atlanta .

جائزة أفضل تصوير سينمائي في مسلسل تتجاوز حلقاته النصف ساعة تذهب لحلقة "Four Minutes" من مسلسل The Marvelous Mrs. Maise.