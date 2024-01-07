شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إسقاط اسمه من كنيتها.. ابنة براد بيت فى جولة تسوق مع أنجلينا جولى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت زهراء، ابنة أنجلينا جولى، برفقة والدتها بعدما أسقطت الاسم الأخير لوالدها براد بيت من كنيتها، وشوهد الثنائى الأم وابنتها فى جولة تسوق فى نيمان ماركوس فى بيفرلى، وارتدت أنجلينا خلال الجولة بدلة سوداء، وأكملت إطلالتها أحادية اللون بكعب عالٍ ونظارات شمسية بينما كانت تحمل حقيبة ديور.

من ناحية أخرى، حافظت زهراء على مظهرها البسيط بقميص أبيض وجينز باهت اللون، ويأتى ظهورهما بعدما أرسلت الابنة البالغة من العمر 18 عامًا، والتى انضمت مؤخرًا إلى كلية سبيلمان، رسالة إلى براد بإسقاط اسمها الأخير "بيت"، وكتبت فيها اسمى زهراء مارلى جولى.



انجلينا جولي وابنتها زهرة



انجلينا وزهرة في مول تجاري

وكانت زهرة تبلغ من العمر ستة أشهر عندما تبنتها أنجلينا وبراد من دار للأيتام فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فى عام 2005، وإلى جانبها، يشترك الزوجان المنفصلان فى خمسة أطفال آخرين هم مادوكس (22 عامًا)، وشيلوه (17 عامًا)، وباكس (20 عامًا)، والتوأم نوكس وفيفيان (15 عامًا).

من ناحية أخرى، سبق وكشفت النجمة العالمية أنجلينا جولى عن المضاعفات الصحية التى عانت منها فى الماضى بسبب مرض شلل الوجه النصفي، قائلة إنها أصيبت بهذا المرض لأول مرة فى الفترة التى سبقت طلاقها من النجم العالمى براد بيت.



انجلينا جولي تتسوق برفقة ابنتها



براد بيت وانجلينا جولي وابنتهما زهرة

وفى مقابلة جديدة مع صحيفة وول ستريت جورنال، تحدثت جولى بصراحة عن تأثير الانفصال بين الممثلين سلبًا على صحتها، قائلة: "يتفاعل جسدى بقوة مع التوتر، حيث يحدث خلل فى السكر فى دمي، كما أننى أصبت فجأة بشلل قبل ستة أشهر من طلاقي".