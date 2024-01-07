تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من الفنانة دنيا بطمة بعد صدور حكم بحبسها في قضية «حمزة مون بيبي»

صحيفة الخليج 365: علقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على حكم سجنها لمدة عام، في القضية المعروفة باسم حساب «حمزة مون بيبي»، والمتهمة فيها أيضاً شقيقتها ابتسام بطمة.

وقالت في مقطع فيديو: "أنا وأختي أبرياء من حساب مون بيبي، شاء من شاء، وكره من كره، والمحكمة رفضت حكم النقض بسبب شهادة زور".

وأضافت بطمة أنها تعرضت لمؤامرة كبيرة، متورط فيها طليقها محمد الترك، مؤكدة أنه كان يكشف أسرارها لخصومها من أجل تشويه سمعتها، والزج بها في السجن.

وتابعت أنها تعرضت لمحاولة قتل، أثناء قيادتها لسيارتها في مدينة القنيطرة بالمغرب، وحتى الآن تتلقى تهديدات بتصفيتها، وأبعادها عن الساحة الفنية.

الجدير بالذكر أن دنيا بطمة وشقيقتها، اتهمن قبل سنوات، في القضية الشهيرة باسم "حمزة مون بيبي" المتعلقة بفضح علاقات مشبوهة للمشاهير في المغرب.

وحكمت المحكمة، بسجن دنيا بطمة وشقيقتها، لمدة عام، وبات الحكم واجب النفاذ.