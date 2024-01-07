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تراند اليوم : الضرائب المصرية تطالب "عادل إمام" بسداد أكثر من 6 ملايين جنيه

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صحيفة الخليج 365: تطالب هيئة الضرائب المصرية الفنان عادل إمام بسداد أكثر من 6 ملايين جنيه مصري (194 ألف دولار أميركي).

وقال خالد الأشوح، محامي عادل إمام، أن الأزمة تتعلق بثلاثة أعمال تلفزيونية قدمها عادل إمام، هي: "عفاريت عدلي علام"، و"عوالم خفية" و"فلانتينو".

وتابع، مصلحة الضرائب المصرية تطالبهم بدفع نحو 6 ملايين ونصف المليون، كضريبة قيمة مضافة على هذه الأعمال، على الرغم من كون عادل إمام سدد الضريبة الخاصة بالأرباح التجارية.

وحول استحداث قانون الضرائب ضريبة القيمة المضافة وإخضاع الأعمال الفنية لها، قال المحامي هذه المسلسلات جرى تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي، ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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