بالفيديو: دنيا بطمة تنهار من البكاء في بث مباشر طلباً للعفو الملكي

انهارت المطربة المغربية دنيا بطمة باكية في بث مباشر عبر حسابها في إنستغرام، بعد تبرئتها من قضية حساب “حمزة مون بيبي”، الذي أُدينت على إثره بالسجن لمدة سنة نافذة.

وتحدثت دنيا بطمة للمرة الأولى عن تفاصيل القضية، التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في أواخر عام 2019، مؤكدة أنها بريئة من جميع التهم المنسوبة إليها.

وكانت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام متهمتين بإدارة حساب “حمزة مون بيبي” الذي عمد على التشهير بعدد من الفنانين العرب، إلا أن المحكمة الابتدائية والحكمية قضيتا ببراءتهما.

وأوضحت دنيا بطمة أن المدعية في القضية كانت تتعمد تسببها لها ولشقيقتها المشكلات، إذ أنها زجت باسمها لوحدها في المحضر، بعدما كانت تدعي أنها تشك بمجموعة أشخاص.

وأضافت أن الشهادات ضدها كانت ملفقة مزورة، وقام القضاء المغربي بالتأكد من ذلك، وأصدر حكم براءتها هي وشقيقتها بعدما لم يجد أي دليل دامغ يدين إدارتهما الحساب.

وقالت دنيا بطمة إنها تعرضت لجميع أنواع الظلم والتنمر والشتم والسب والقذف وتشويه السمعة، لكنها ظلت تلتزم الصمت ولا ترغب بالتشويش على سير القضية.

وناشدت دنيا الملك محمد السادس بالعفو عنها وحمايتها من جميع الأشخاص الذين يحاولون إلحاق الأذى والضرر بها.

وأشارت إلى أن نجاحها المهني وشهرتها الكبيرة هما سبب إساءة الناس لها باستمرار، معربة عن سعادتها الكبيرة بالدعم الكبير الذي تلقته من قبل المجتمع المغربي خاصة، والعربي عامة.

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