من الإدمان إلى الارتباط.. طبيبان أثارا الجدل حول شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قوائم تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها في إحياء حفل رأس السنة، الذي أقيم في الإمارات.

الحفل، أقيم بعد إعلان الفنانة شيرين عبدالوهاب، طلاقها رسميا من الفنان حسام حبيب، للمرة الثانية، خلال فترة الزواج التي دامت 6 سنوات.

الفنانة شيرين عبدالوهاب، أثارت حالة من الجدل، مع انتشار أنباء عن ارتباطها وطبيب أمراض النساء د.تامر سليم، خاصة عقب ظهوره بصحبتها في كواليس الحفل.

وجاء ما يثار حول الفنانة والطبيب، بعد حوالي عام من الجدل الذي صاحب ظهور طبيب آخر، بصحبتها في حفل ختام مهرجان قرطاج للثقافة والفنون، هو د.نبيل عبدالمقصود، مؤسس مركز متخصص في العلاج من إدمان المخدرات والأدوية والسموم.

نبيل برز اسمه بقوة، بعد توجيه الفنانة الشكر له خلال كلمة، قالت فيها "أحب أشكر دكتوري هو اللي عالجني بجد، وقبل أسبوعين قلتله مش هطلع أغني، قالي هتقدري وأنا هاجي معاكي"، قبل أن تقوم بتقبيل يد طبيبها.

وعما تردد عن إشراف الدكتور نبيل على علاج الفنانة من إدمان المخدرات، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، قال: "ما يثار عن ذلك غير صحيح إطلاقا، حالتها لا علاقة لها بالإدمان".

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، تبادلت مؤخرا إرسال الإنذارات القضائية مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد تجدد الخلاف حول نهاية التعاقد الموقع عام 2019.