أكرم حسني يوجه رسالة لـ وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجه الفنان أكرم حسني رسالة إلى الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، بعد استشهاد نجله حمزة، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي له ولزميله الصحفي مصطفى ثريا.

ونشر أكرم صورة لـ وائل عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، معلقا "لا توجد كلمات توفي حقك وجهادك.. ربنا يصبرك ويربط على قلبك".

وأدى الصحفي والمراسل وائل الدحدوح، صلاة الجنازة اليوم الأحد، على نجله حمزة الذي استشهد جراء قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في خان يونس.

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من الفنانين والنجوم يحرصون طوال الوقت على الحديث عن القضية الفلسطينية والتذكير بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل وتحديدا في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، مؤكدين أن فلسطين في القلب ولا يمكن أن ينسوا قضيتها.