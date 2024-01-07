بعد تأكيد الحكم بحبسها.. دنيا بطمة تنهار من البكاء وتؤكد تعرضها لمؤامرة‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ناشدت المطربة المغربية دنيا بطمة، ملك المغرب، للحصول على عفو ملكي، عقب صدور حكم قضائي برفض النقض المقدم منها، على الحكم الصادر بحبسها في قضية موقع "حمزة مون بيبي".

دنيا، ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على موقع انستجرام، وهي تبكي، وتوجه رسالة إلى الملك محمد السادس، وقالت: "مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينك بولي عهدك المولى الحسن وشدد الله أزرك بشقيقك الأمير مولاي رشيد وباقي الأسرة العلوية الشريفة، أنا دنيا بطمة راعية من رعاياك الأوفياء، ألتمس أن تتفضل وتشملني بعطفك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء لأنني أحسست بالظلم".

وتابعت "شكرا مرة أخرى للقضاء المغربي الذي برأنا من حساب (حمزة مون بيبي) ونطلب حقي أنا وأختي حيث ظلمونا بزاف".

دنيا بطمة، أكدت تعرضها للتهديد بالقتل، وأضافت "يهدوني بالقتل وأنهم غادي يحطو ليا الحشيش في سيارتي هما السبب ونشهد المغاربة على هاد الناس".

وتابعت: "أنا مواطنة قبل أن أكون فنانة، وبإمكاني الاستفادة من العفو الملكي، وأريد أن أشكر كل من وقف وتضامن معي ومع أختي في هذه الأزمة، وأنا أستغرب إن كان ذنبي الوحيد أنني غنيت عن وطني وقمنا بجولة فنية في الصحراء المغربية وغنيت عن الملك وارتديت الملحفة الصحراوية".

يذكر أن محكمة النقض المغربية، أصدرت حكما قرارًا برفض النقض الذي قدمته الفنانة دنيا بطمة في القضية التي اتهمت فيها والمعروفة إعلاميًا بقضية "حمزة مون بيبي".

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الذي صدر ضدها في عام 2020، وهو السجن لمدة عام، وذلك بعد أن ثبت علاقتها بالحسابات الخاصة بتطبيق "سناب شات".

وتعود قضية حمزة مون بيبي إلى حساب على "سناب شات"، استهدف مشاهير من خلال بث مجموعة من الأسرار المتعلقة بحياتهم الخاصة، وكشفت التحريات في القضية، أن الفنانة المغربية وشقيقتها وآخرون يقفون خلف هذا الحساب.