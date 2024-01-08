طرح البوسترات الرسمية لأبطال فيلم "الملكة" تمهيدًا لطرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الملكة" البوسترات الرسمية لأبطاله، والمقرر عرضه في السينمات نهاية يناير الجاري، بعدما تم نشر البوستر الرسمي للفيلم الذي ظهرت خلاله بطلة العمل الفنانة هالة صدقي جالسة علي كرسي وحولها أبطال الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية "ماجدة"، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة: هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم: حسن الرداد، محمد رضوان، أوس أوس، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".