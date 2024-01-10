جورج كلوني يعترف بتفوق زوجته أمل علم الدين في هذا الأمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ليس سراً أنه منذ أن تزوج الممثل العالمي جورج كلوني المحامية ذات الأصل اللبناني أمل علم الدين، أصبحت أمل نجمةً في حد ذاتها، تتابعها العدسات، وتتصدر عناوين المجلات والمواقع بإطلالاتها في فعاليات السجادة الحمراء، وأي ظهور علني.

وغالباً، يتم تسليط الضوء على أسلوبها الرائع في الأزياء، إلى جانب مسيرتها المهنية الرائعة كمحامية في مجال حقوق الإنسان.

ويبدو أن الممثل الشهير يدرك ذلك تماماً، فحينما تحدث إلى لورين كيلي، مقدمة البرنامج البريطاني «لورين»، وسألته حول ما إذا كان موجوداً في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية، الذي حضرته زوجته أمل ذات الـ45 عاماً، وأحدثت ضجةً كبيرة بمظهرها، ليجيب الممثل الذي كان يظهر في البرنامج لترويج فيلمه الجديد «The Boys In The Boat»، بسخرية: «هل يبدو الأمر كأنني كنت في حفل توزيع جوائز الموضة؟».

واستمرت المذيعة في ممازحته، متسائلة حول ما إذا كان قد تم حذفه من الصورة، ليعترف النجم مازحاً: «إذا كنت في صورة مع زوجتي، فإنهم يقومون بقص الصورة وإزالتي، بسبب مظهرها المذهل»، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك، وأن جوائز الأزياء فاتته، وهو الأمر الذي أشعره بالخيبة.

كما مازح النجم البالغ من العمر 62 عاماً لورين، قائلاً إنه تحول من ممثل رئيسي إلى زوج أمل كلوني، إذ وصف بطريقة فكاهية ما يحدث معه، مبيناً أنه كثيراً ما يُشار إليه باسم «زوج أمل كلوني»، ما يشير إلى أن حياته المهنية اللامعة قد تحولت إلى حالة «زائد واحد».

ورغم هذه الدعابات التي تؤكد تفوق أمل عليه حينما يكون إلى جانبها، فإنه كان من الواضح أن كلوني يكنّ تقديراً كبيراً لإنجازات زوجته، إذ أشار خلال المقابلة إلى أن أمل «قوة من قوى الطبيعة»، وهي شهادة على حضورها الآسر، وتأثيرها الملحوظ.

وعادةً، تسلط كلمات الممثل الضوء على حبهما الدائم وشراكتهما، وترسم صورة لزوجين سعيدين معاً، وأنه رغم نجاحاتهما الفردية، يواصلان «البقاء» معاً في حياتهما الشخصية، ولا يُفوّت جورج أبداً أي فرصة للحديث عن زوجته الملهمة.

وكانت التعليقات تتماشى مع روح الدعابة التي يتمتع بها النجم، لكن هناك بالفعل صور له وهو يحمل مظلة لزوجته، لأنها عادة تكون نجمة العرض على أي سجادة حمراء.

ويبدو أن جورج سعيدٌ تماماً بالسماح لها بأن تكون مركز الاهتمام، حيث قال: «يقولون دائمًا إن جورج كان لطيفًا بما يكفي؛ ليحمل مظلة لزوجته الرائعة»، فيما نشرت المذيعة خلال المقابلة صوراً له، وهو يحمل مظلة لزوجته.