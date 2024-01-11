حسين الجسمي يُهدي جمهوره أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عرض الأمسية الفريدة “في حب أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم” عبر قنوات دبي للإعلام في بث مباشر على شاشة قناة دبي، والتي تم تصويرها وتنفيذها بأسلوب غنائي وموسيقي فريد، في استديو خاص تم تنفيذه ضمن أعلى المواصفات الهندسية الصوتية والمرئية، من أمام أجمل بناء في العالم “متحف المستقبل” في مدينة دبي، طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي الأغنيات الـ 10 المصورة التي أنشدها في الأمسية عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” وجميع المنصات المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.

وتنوعت مواضيع الأغنيات الـ 10 من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بين الوطنية والإجتماعية والعاطفية، وجاءت على النحو التالي: “حصن الوطن” وأغنية “العاديات” وأغنية “عسل” من ألحان حسين الجسمي، وأغنية “ترحيب” من ألحان محمد الأحمد، وأغنية “أسعد شعب” وأغنية “يا علمنا” وأغنية “إنتِ مثل ما إنتِ” من ألحان خالد ناصر، وأغنية “أنا لها شمس” من ألحان طارق الناصر، وأغنية “تهنئة” ألحان أحمد الهرمي، وأغنية “عليهم صابرٍ” ألحان أنور عبدالله.

وأعرب الجسمي عن فخره بالغناء في الأمسية الفريدة “في حب أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم” وتعاونه مع “دبي للإعلام” قائلاً: “يزيد فخرنا وعزنا في أداء أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله في الأمسية الفريدة التي تزيّنت بها قناتنا الرسمية في يوتيوب”.

وشكر الجسمي التعاون المثمر مع “دبي للإعلام”، وجهودهم في الأمسية الفريدة التي عرضت عبر “قناة دبي”.

الجدير بالذكر أنه يمكن مشاهدة الأمسية الفريدة “في حب أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم” كاملة والمتضمنة حواراً خاصاً مع حسين الجسمي عبر المنصة الرقمية للفيديو “أوان” التابعة لـ”دبي للإعلام”.