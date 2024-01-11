ديمة قندلفت تشوّق الجمهور لـ”العربجي”.. “شو عم يدور براس بدور؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة ديمة قندلفت جمهورها لأحداث الجزء الثاني من مسلسل “العربجي” من خلال نشرها مع شركة “غولدن لاين” صورة جديدة لشخصية “بدور” عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبدت الفنانة السورية في الصور بإطلالة جديدة وملابس لم تظهر بها الشخصية في الجزء الأول، مع تعليق لفت إلى نظراتها الحادة، ومكرها ودهائها ومكائدها التي ظهرت فيها بالموسم السابق: “شو عم يدور براس بدور؟”.

وكانت “غولدن لاين” نشرت مجموعة من كواليس الجزء الجديدة، رصد مجموعة من أبرز الممثلين على غرار باسم ياخور وسلوم حداد ونادين خوري وفارس ياغي ومديحة كنيفاتي وحسام الشاه ودلع نادر وشادي الصفدي.

وكانت “غولدن لاين” قد أكّدت أن “الانتقام آتٍ” في الجزء الثاني من المسلسل الذي حقّق نجاحاً جماهيرياً واسعاً في موسم رمضان المنصرم، من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي. ونشرت مجموعة من الفيديوات التي رصدت الشخصيات التي قُتلت في الموسم الماضي، مع السؤال: “هل يستمر تأثيرها في الموسم الثاني؟”، وجاء في تعليق لاحق: “دماء كثيرة سالت في الموسم الأول… تصرخ بالثأر. في الجزء الثاني من “العربجي” الانتقام قادم”. وأضافت: “ندرك أن التحدي كبير وأن الرهان صعب، ولكن حكاياتنا أعظم وفي انتظار أن تُسرد بتشويق أكبر!”.

وأشارت الشركة إلى تصاعد وتيرة الأحداث في المسلسل: “إلى أين يتجه نزاع عبدو العربجي مع أبو حمزة النشواتي المتحالف مع عدوته الأخرى درية خانم؟ وأين تقف بدور وكيف يقودها طموحها ومكرها؟ وماذا عن زمرد الهاربة وقصة حسن وحسنية وبقية الأبطال!”.

ولفتت الشركة إلى دخول نجوم جدد إلى قائمة الممثلين بالقول: “مَن هي الشخصيات الجديدة التي ستقلب الأحداث وتغيّر المجريات؟”. وأضافت: “بالإيمان في نجومنا وفريقنا وقدراتنا، ننطلق بتصوير الجزء الثاني من #العربجي لنكون على موعد حافل مع جمهورنا العربي في رمضان 2024 حيث تنتظرنا فصول جديدة وأحداث لن تهدأ”.