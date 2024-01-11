ببدلة وربطة عنق.. نوال الزغبي تأسر القلوب في أحدث صورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي صوراً جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، من كواليس حلقة تلفزيونية صوّرتها منذ فترة لصالح قناة تلفزيون دبي.

وبدت نوال الزغبي في قمة الرقي والكلاسيكية ببدلة سوداء مصنوعة من الكريب مع قميص أبيض قطني وربطة عنق مطبعة بالأحمر.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نوال الزغبي تسريحة النصف رفعة ومكياج خفيف باللون البني الفاتح للعيون، والذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه بلون ناعم بتناسب مع إطلالتها.

تفاعل محبو نوال مع الصور بشكل واسع، إذ نالت إعجاب الآلاف منهم خلال فترة قصيرة، وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على أناقتها الدائمة والروح الإيجابية التي تنشرها مع كل ظهور جديد لها.

على صعيد آخر، تستعد نوال الزغبي لطرح أغنية جديدة بعنوان “بحكي عنك”. وشوّقت نوال الجمهور ومحبيها للأغنية الجديدة، إذ كشفت منذ أيام عن خضوعها لجلسة تصوير خاصة بالحملة الدعائية التي سترافق طرحها عبر قناتها على “يوتيوب” ومختلف المواقع الموسيقية.

وفي سياق متّصل، تواصل نوال الزغبي حصد نجاح أحدث أغنياتها باللهجة الخليجية “فخامة معاليك”، حيث حقق كليب الأغنية أكثر من 25 مليون مشاهدة على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” على “يوتيوب” بعد 3 أشهر فقط من صدوره.

أغنية “فخامة معاليك” هي من كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، توزيع هاني ربيع، أمّا الكليب فهو من إخراج فادي حداد وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي حققت معها نوال نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية.