قريباً.. فيلم جديد من “حرب النجوم” لشخصية “بيبي يودا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “لوكاس فيلم”، الثلاثاء، عزمها إنتاج فيلم سينمائي قريباً لشخصية “بيبي يودا” التي اكتسبت في السنوات الأخيرة شهرة واسعة في سلسلة Star Wars (حرب النجوم)، بفضل مسلسل The Mandalorian، لينضم بذلك إلى مجموعة الأعمال المماثلة على الشاشتين الكبيرة والصغيرة، على ما

ويتولى إخراج هذا الفيلم الطويل، جون فافرو، الذي سبق أن أخرجَ “ذي ماندالوريان”.

وتابع المشاهدون في هذا المسلسل مغامرات صائد الجوائز الغامض، دين دجارين، إذ تنشأ صداقة بينه وبين كائن أخضر صغير يُدعى غروغو، كُلِّف بتسليمه إلى زبون شرير.

وسرعان ما حصد هذا الكائن الفضائي الأخضر، ذو الأذنين المدببتين الضخمتين، والعينين السوداوين الكبيرتين المحببتين، إعجاب المشاهدين الذين أطلقوا عليه عبر شبكات التواصل تسمية “بيبي يودا”، لكونه من النوع نفسه الذي تنتمي إليه شخصية “غراند ماستر يودا” في أفلام “حرب النجوم” الأساسية.

وأعرب فافرو، في بيان، عن حماسته لفكرة “نقل الماندالوريان وتلميذه جروجو إلى الشاشة الكبيرة”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بيدرو باسكال، الذي أدى دور الماندالوريان في المسلسل، سيجسّد في الفيلم أيضاً شخصية صائد الجوائز.

كذلك لم يُحدد إلى الآن موعد رسمي لطرح الفيلم الطويل.

وكان آخر فيلم سينمائي ضمن عالم “حرب النجوم” عام 2019 بعنوان Star Wars: The Rise of Skywalker، حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار في مختلف أنحاء العالم، رغم المقالات النقدية السلبية عنه.

وأُعلنت مذّاك مجموعة مشاريع أفلام لم يُعرف ما إذا كانت ستنفّذ فعلياً.

وصُرِف النظر، من دون ضجة، عن أفلام عُهد إخراجها في البداية إلى كيفن فايجي، الآتي من عالم “مارفل”، وباتي جينكينز.

ويُعتقد أن أفلاماً أخرى يتولى إخراجها مثلاً تايكا وايتيتي، أو جيمس مانغولد، لا تزال في طور الإعداد، بالإضافة إلى شريط يُتوقع أن تتولى فيه ديزي ريدلي مجدداً دور راي، بطلة ثلاثية “ديزني” الأخيرة.

ومن المقرر وفقاً لجدول “ديزني” الزمني طرح فيلم Star Wars المقبل في مايو 2026.