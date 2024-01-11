“ليلة الصقر” تجمع رابح صقر بجمهوره في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان السعودي رابح صقر لإحياء ليلة غنائية ضمن حفلات موسم الرياض في نسخته الرابعة، وذلك على مسرح محمد عبده أرينا يوم 19 يناير الجاري، من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وإشراف الهيئة العامة للترفيه.

ونشر موقع “روتانا لايف” بوستر الحفل مرفقاً بتعليق جاء فيه: “جاهزين؟ ليلة للتاريخ 19 يناير ليلة الصقر بقيادة المايسترو السعودي هاني فرحات”. كذلك شارك الفنان رابح صقر البوستر نفسه، ودعا متابعيه لملاقاته في الحفل.

وشهدت فعاليات “تقويم الرياض” العام الماضي إقامة ليلة غنائية لـ رابح صقر، حملت عنوان “ليلة الصقر”، وأحياها الفنان السعودي وسط حضور جماهير كبير. وتميَّزت الحفلة الاستثنائية بالأجواء الطربية، والتجهيزات الفنية والديكورات المختلفة احتفاءً بمسيرة صقر الأغنية الخليجية.

وأحيا رابح صقر مؤخراً حفلاً كبيراً ضمن جلسات “موسم الدرعية”، وتحديداً في أولى ليالي “صدى الوادي” برفقة الفنان عايض، وشارك قبلها في فعاليات “مدل بيست ساوند ستورم” في الرياض.