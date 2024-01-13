بالفيديو- بأجواء من الرومانسية .. عزيز عبدو يطلق كليب "لو يجي الليل"

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني عزيز عبدو أحدث أغنياته بإسم "لو يجي الليل" وهي من ألحان الفنان و الملحن المصري عمرو مصطفى، وإخراج المخرجة اللبنانية رندلى قديح، حيث سيطرت أجواء الرومانسية في الأداء والكلمات والألحان في الكليب .



وتميزت الأغنية بكلمات عاطفية رومانسية أبدع في كتابتها الشاعر المصري مصطفى ناصر، الذي يقول فيه:

"اه لو يجي الليل .. والاقي فجأة قصادي عينيه

يخلولي الليل .. مفيش ليل اتعاش قبليه

يطول بينا الليل .. اه لو ليلي يطوّل بيه

ده انا سنين مستني الاقيه

اه لو يجي الليل .. والاقي نفسي بقيت وياه

يروح ليل يجي ليل .. وانا بقالي ليالي معاه

كفاية عندي الليل .. يفوت بعد ما قلبي لقاه

ليالي عمري شوية عليه"

