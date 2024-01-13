ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من سهرة غنائية جمعت الفنانين اللبنانيين ملحم زبن وآدم وزياد برجي وهادي خليل.

وظهر ملحم زين في الفيديو، وقد شارك آدم غناء أغنيه الشهيرة "خلص الدمع"، وتصدر الفيديو الترند على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الديو الذي قدماه، وتمنوا لو يقدمان أغنية جديدة سوياً.

وقد أحدث إسم الفنان اللبناني ملحم زين حالة من البلبلة مؤخراً، بعد أن أكد بعض التابعين أنه وصلهم طلبات صداقة عبر حساباتهم من حساب الفنان.

إلا أن هذا الحساب ليس رسمي، ولا يمت للفنان بصلة.

كانت هذه تفاصيل خبر ملحم زين وآدم يتشاركان بغناء خلص الدمع .. فيديو يتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.