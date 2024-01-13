حلمي عبد الباقي يستعد لطرح أغنية "بلا عيش وملح" على"يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد المطرب حلمي عبد الباقي، لطرح أغنيته الجديدة "بلا عيش وملح" على "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة وتوزيع محمود صبري، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

ويعيش "عبدالباقي"، حالة من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغاني مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل .

وقال حلمي، إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب مضيفا: "أنا أتعاون مع أي فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأسمع كل الأغاني واختار ما يناسبني".

وأعرب حلمى عبدالباقي مؤخرا عن سعادته بثقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية فيه بعد اختياره وكيلاً للنقابة ورئيسًا للجنة القيد وقال: "الحمد لله على هذه الثقة، وأطلب من زملائي الدعاء لي حتى يوفقني الله في هذه المهمة وأكون عند حسن ظن كل أعضاء الجمعية العومية، كما أتوجه بالشكر لكل أعضاء المجلس علي ثقتهم الغالية، وأخص بالذكر عشرة عمري وصديقي النقيب العام الفنان مصطفي كامل".

كان حلمي عبد الباقى قد طرح مؤخرا أغنية "وداع" بتوزيع جديد على موقع "يوتيوب"، وقد غناها سابقا في فيلم "زمن الجدعان" بطولة الراحل فريد شوقي وصدر عام 1991، ولاقت الأغنية إشادات كبيرة.