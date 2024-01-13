أصالة تهنئ إليسا على نجاحها.. والأخيرة ترد

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة السورية أصالة زميلتها الفنانة اللبنانية إليسا على ظهورها مؤخراً على غلاق مجلة "Billboard العربية"، وكتبت أصالة: "صديقتي الغاليه الطموحة المخلصه ألف مبروك كلّ نجاح بتوصلي له بإصرارك بموهبتك بروحك الطيبه".

وردت إليسا على منشور أصالة وقالت: "حبيبتي صولا، شكرا عا ذوقك ، واحلى شي فيكي ثقتك بنفسك”.

وقد تألقت الفنانة اللبنانية إليسا في جلسة تصوير جديدة خضعت لها لصالح مجلة "Billboard العربية"، وذلك للحديث عن إنجازاتها ونجوميتها خلال مسيرتها التي تخطت عامها الـ 25.

واختارت إليسا ان تكون "الكلاسيكية" عنوان الإطلالة وارتدت فستانا أسود اللون بفتحة جانبية عند البطن ومرصع حوله وحول الرقبة بحبوب الكريستال.

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