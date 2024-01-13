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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصري ريم سامي الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة من حفل خطوبتها، برفقة شقيقها المخرج المصري محمد سامي وهما يرقصان على أنغام أغنية "الغزالة رايقة"، وبعدها قبلها وبارك لها على الخطبة، ونال الفيدية على تفاعل كبير من قبل الجمهور.
احتفلت الممثلة المصرية ريم سامي يخطوبتها أمس، على شاب يدعى محمد المغازي.
ونشرت ريم عبر حسابها الرسمي، مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثقت حفل الخطوبة الذي اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء.
وظهرت ريم في الصور بفستان أبيض قصير وبسيط، أبرز قوامها الرشيق، وتركت شعررها الأسود الناعم منسدلاً على كتفيها.
كانت هذه تفاصيل خبر على أنغام الغزالة رايقة.. رقصة محمد سامي وشقيقته ريم في خطوبتها تتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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