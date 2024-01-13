بسمة تتحدث عن أسباب إبتعادها عن التمثيل. .وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثلة المصرية بسمة عن سبب غيابها لفترة طويلة عن الفن، قبل ظهورها مجدداً في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد".



وقالت بسمة خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم قبل العرض الخاص لأولى حلقاته: " الفن شغلانة قاسية جدًا وفيها حتة البعيد عن العين بعيد عن القلب، وأنا بعدت فترة عشان ظروف تخصني وليها علاقة باختياراتي ومش ندمانة عليها ونتيجتها كانت أحلى حاجة في عمري. لما رجعت التمثيل اتعاملت إني ببتدي من أول وجديد ومينفعش أتكبر على إني ببدأ من الأول.. أرجع والناس تفتكرني براحة لأن اللي بيبعد غير اللي بيتلام، ومينفعش يرجع يقول أنا زهقت وأنا في المكانة اللي كنت فيها لا أنا على أرض الواقع".