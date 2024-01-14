كيم كارداشيان بظهور نادر من دون مكياج.. هالات سود وبشرة باهتة- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تلتقط عدسات الباباراتزي صورا للنجوم من دون ان يدركوا وغالبا ما تكشف عن جانب مخفي عن الجمهور.

وفي ظهور نادر انتشرت صور لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في أحد المطارات الأميركية.

وظهرت كيم في الصور المنتشرة من دون مكياج وبدت متعبة كثيرا وبشرتها بعيدة كل البعد عن النضارة بل بدت باهتة جدا والهالات السود ظاهرة حول عينيها، وكأنها لم تنم منذ ساعات طويلة.

صدم هذا الظهور لكيم متابعيها، الا ان البعض برر الموضوع بمرض كيم الذي كشفت عنه، وهو جلدي واسمه الصدفية، وتحاول ان تتعالج منه.