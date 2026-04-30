الين يحاول التعافي من أدنى مستوى في عامين تحت أنظار السلطات اليابانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت عملة الإيثريوم (Ethereum – ETH) إلى ما دون مستوى 2300 دولار يوم الأربعاء، بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50%–3.75%، مع الإشارة إلى تزايد الانقسام الداخلي بشأن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة في المستقبل.

وجاء القرار بعد تصويت منقسم داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بنتيجة 8 مقابل 4 لصالح تثبيت الفائدة. كما طالب ثلاثة من رؤساء البنوك الإقليمية بإزالة ما يُعرف بـ”الانحياز التيسيري” (easing bias) من بيان البنك المركزي، وهو ما يعكس مقاومة متزايدة لخفض الفائدة. هذا التوجه لا يدعم عادةً الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

ويأتي قرار الفيدرالي بينما تواجه الإيثريوم ضغوط بيع متزايدة.

ارتفع احتياطي الإيثريوم في منصات التداول (Exchange Reserve)، وهو مؤشر يقيس كمية العملات المحتفظ بها في البورصات، بشكل ملحوظ منذ بداية الأسبوع. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، ارتفعت الاحتياطيات بنحو 226 ألف ETH، ما يشير إلى زيادة في ضغوط البيع.

كما أظهرت بيانات على السلسلة (On-chain) عمليات بيع من محافظ مرتبطة بصناديق استثمار مثل Fenbushi Capital وGenesis Trading، التي قامت بتحويل ETH إلى منصات التداول خلال آخر 24 ساعة.

ومن اللافت أيضًا أن أحد المشاركين في الطرح الأولي للإيثريوم (ICO) قام بنقل 10 آلاف ETH إلى محفظة جديدة بعد أن ظلت خاملة لمدة 11 عامًا، في إشارة إلى حركة بيع محتملة طويلة الأجل.

وتواصلت أنماط التوزيع (Distribution) التي بدأها المستثمرون الأفراد الأسبوع الماضي، حيث تم بيع أكثر من 750 ألف ETH.

ضعف الطلب الأمريكي وتراجع نشاط التخزين (Staking)

تراجع مؤشر “كوينبيس بريميوم” (Coinbase Premium Index)، الذي يقيس شهية المستثمرين الأمريكيين، إلى المنطقة السلبية، ما يعكس زيادة الحذر لدى المتداولين في الولايات المتحدة.

كما سجلت صناديق الإيثريوم الفورية (ETH ETFs) في الولايات المتحدة تدفقات خارجة لليوم الثاني على التوالي، وفق بيانات SoSoValue.

وامتد الضعف أيضًا إلى قطاع التخزين (Staking)، حيث توقف نمو إجمالي الإيثريوم المُخزّن خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع بنحو 140 ألف ETH. كما ارتفع “طابور الخروج” (Validator Exit Queue) من أقل من 1000 إلى أكثر من 414 ألف ETH، وهو ما يُعد إشارة سلبية.

في المقابل، ارتفع “طابور الدخول” (Entry Queue) بأكثر من 600 ألف ETH خلال الأسبوع، مدفوعًا بشكل رئيسي بشركة BitMine Immersion Technologies التي تركز على إدارة خزائن الإيثريوم.

توقعات سعر الإيثريوم: كسر المتوسطات المتحركة وزيادة الضغط البيعي

شهدت الإيثريوم تصفية مراكز (Liquidations) بقيمة 149.7 مليون دولار خلال 24 ساعة، منها 110.3 مليون دولار مراكز شراء طويلة (Longs).

وعلى الرسم البياني اليومي، انخفض السعر دون المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لـ20 و50 و100 يوم عند مستويات 2287 و2242 و2366 دولار على التوالي، ما يعزز النظرة السلبية على المدى القصير.

وتشير مؤشرات الزخم إلى استمرار التصحيح، حيث انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 47 (محايد إلى ضعيف)، بينما دخل مؤشر الاستوكاستك (Stochastic) في منطقة التشبع البيعي، ما قد يشير إلى تباطؤ في ضغط البيع رغم استمراره.

المستويات الفنية المهمة:

الدعم الأول: 2211 دولار

الدعم التالي: 2107 دولار

مستويات أعمق: 1909 ثم 1741 دولار



أما في حال الارتفاع: