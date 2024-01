جوائز “إيمي” تكافئ النجوم متأخرة 4 أشهر بسبب إضراب هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجتمع نخبة الوجوه التلفزيونية في الولايات المتحدة في الاحتفال الخامس والسبعين لتوزيع جوائز “إيمي” التلفزيونية الذي يقام، الاثنين، في لوس أنجلوس متأخراً 4 أشهر عن موعده الأساسي، بعدما أدى الإضراب المزدوج لكتاب السيناريو والممثلين إلى تأجيله.

وتتجه الأنظار إلى ما سيحققه مسلسل Succession الذي يتصدر قائمة الترشيحات، ويُعدّ الأوفر حظاً لحصد الألقاب.

ودرجت العادة على إقامة احتفال توزيع هذه الجوائز المعادلة تلفزيونياً لمكافآت الأوسكار السينمائية في سبتمبر، لكنّ المنظمين ارتأوا إرجاءه إلى يناير، بناء على توقعات تبيّن أنها كانت صائبة بانتهاء إضرابَي الممثلين وكتاب السيناريو قبل ذلك، مما يتيح لأهم النجوم حضور الحدث والإطلالة من على سجادته الحمراء.

وأجريت عملية التصويت خلال الصيف الفائت، علماً أن بعض المسلسلات رُشِّحَت عن مواسم عُرضَت قبل أكثر من عام.

وبدا واضحاً أن Succession الذي حصل على 27 ترشيحاً سيفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز، يُتوقَع أن تكون بينها تلك المخصصة لأفضل مسلسل درامي التي سبق لهذا العمل أن فاز بها مرتين.

ويتناول هذا المسلسل الذي أنتجته HBO وقوبل باستحسان النقاد، الصراعات بين أفراد عائلة روي النافذة والثرية التي تملك إمبراطورية إعلامية.

وتضم لائحة المرشحين الستة لجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي ثلاثة من أبطال Succession هم كيران كالكن، وجيريمي سترونج، وبراين كوكس.

وتُعدّ بطلة المسلسل سارة سنوك من بين الأوفر حظاً في الفوز بجائزة أفضل ممثلة، فضلاً عن أن لدى ماثيو ماكفايدن الذي فاز أخيراً بجائزة “جولدن جلوب” لأفضل ممثل في دور ثانوي في مسلسل درامي، فرصة كبيرة للحصول على تتويج ثانٍ، الاثنين.

تراجع كبير لعدد المشاهدين

وقد يكون الفوز الكبير المتوقع لـ”ساكسيشن”، إذا صحّت الترجيحات، على حساب اثنين من أبرز المسلسلات المنافسة له.

فرغم حصوله على 24 ترشيحاً، قد يخرج The Last of Us بلا جوائز، إلا إذا تمكّن نجما هذا المسلسل المقتبس من لعبة فيديو تحمل العنوان نفسه الممثلان بيدرو باسكال وبيلا رامزي من تحقيق مفاجأة.

أما The White Lotus الذي حصل على 23 ترشيحاً، فيأمل الفوز بجائزة “إيمي” لأفضل ممثلة في دور ثانوي في مسلسل درامي، إذ تضمّ قائمة المرشحات الثماني في هذه الفئة أربعاً من اللواتي جسّدن شخصياته.

ومن أبرز هؤلاء جنيفر كوليدج، وهي الوحيدة العائدة إلى المسلسل في موسمه الثاني الذي تدور أحداثه في صقلية.

ويُتوقع ألا يكون تأجيل احتفال توزيع جوائز “إيمي” إلى يوم اثنين من شهر يناير عاملاً مساعداً في تحسين أعداد مشاهديه الآخذة في التراجع منذ سنوات.

فمتابعو احتفال العام الفائت لم يتجاوزوا 5,9 ملايين، وهو رقم يقلّ حتى عن ذلك الذي سُجّل في نسخة 2020 التي أقيمت من دون نجوم بفعل الحجر الصحي، وأُطلِقَت عليها تسمية PandEmmys، المركّبة من كلمة Pandemic (أي الجائحة) واسم الجوائز (Emmys).

وأدّى التأجيل أيضاً إلى وقوع احتفال “إيمي” هذه السنة بين عدد من الأحداث الكبرى المتعلقة بالجوائز الهوليوودية، ومنها أمسية “جولدن جلوب” والإعلان عن الترشيحات للأوسكار.

فرصة جديدة في سبتمبر

في فئات المسلسلات الكوميدية، يتمتع مسلسل The Bear الذي تدور أحداثه في مطبخ مطعم فوضوي في شيكاغو بحظوظ جيدة في موسمه الأول.

وفي حال لم يفز أيّ من نجومه جيريمي آلن وايت، وآيو أديبيري، وإيبون موس باكراك بجائزة، ستتاح لهم فرصة أخرى في سبتمبر، في نسخة 2024 من جوائز “إيمي” التي سيكون الموسم الثاني من المسلسل مؤهلاً للمنافسة فيها.

أما “تيد لاسو” الذي سبق أن حصل على عدد كبير من الجوائز، فسيكون احتفال الاثنين آخر فرصة أمامه لنيل المزيد منها، بعد موسم ثالث وأخير كان مخيّباً للجمهور والنقاد.

وغالباً ما يكون التنافس حامي الوطيس في فئات المسلسلات القصيرة المخصصة للأعمال التي تقتصر على موسم واحد، ومن أبرز تلك التي تتنازعها هذه السنة إنتاجين من “نتفليكس” نال كل منهما 13 ترشيحاً هما Beef وMonster: The Jeffrey Dahmer Story.

وقد تنال بطلة Beef آلي وونغ جائزة أفضل ممثلة عن دورها كسائقة تتحدى رجلاً من أصول آسيوية مثلها، بعد خلاف على أفضلية المرور في موقف للسيارات، وتسعى إلى الانتقام منه.