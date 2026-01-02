ترامب يرجئ رسوماً جمركية على واردات الأثاث

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً بتأجيل زيادة الرسوم الجمركية على بعض أنواع الأثاث ومنها الأثاث المنجد وخزائن المطبخ لمدة عام، مشيراً إلى استمرار المفاوضات التجارية.

ويبقي أمر ترامب، الذي وقعه مساء أمس، على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها في سبتمبرعلى هذه السلع، ولكنه يؤجل لمدة عام آخر بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الأثاث المنجد و50% على خزائن المطبخ.

وتأتي هذه الزيادات، التي كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير الحالي، في إطار فرض الرئيس ترامب مجموعة واسعة من الضرائب على السلع المستوردة لمعالجة الاختلالات التجارية وغيرها من القضايا. وقال ترامب في وقت سابق إن الرسوم الجمركية على الأثاث ضرورية "لتعزيز الصناعة الأميركية وحماية الأمن القومي".