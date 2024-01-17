أحمد سعد نجم ختام مهرجان شتاء قطر.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم المصري أحمد سعد حفل ختام مهرجان “شتاء قطر” 2024 يوم الأحد 11 فبراير المقبل على المسرح المكشوف بالحي الثقافي “كتارا”.

ومن المنتظر أن يغني أحمد سعد باقة من أنجح أغنياته ومنها: “اليوم الحلو ده، وسع وسع، اختياراتي، عليكي عيون”، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة “بعتذرلك”.

وكان أحمد سعد قد روّج لأغنية “بعتذرلك” عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وتقول كلماتها: “وان قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه”، وربط البعض بينها وبين علاقة سعد بطليقته علياء البسيوني.

وجاءت كلمات أغنية بعتذرلك على النحو الآتي: “بعتذرلك إني دايماً كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك فأبتسملك والسلام وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام وإني عاجز اإني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جداً لو يحسك هتسبيه”.

وشارك أحمد سعد بقوة في موسم أفلام بداية العام 2024، حيث طرح أولاً أغنية “كده لأ” من فيلم “أبو نسب” للنجوم محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

كما أصدر لأحمد سعد مؤخراً أغنية “كله فالصو” من فيلم “عصابة عظيمة”، للنجمة إسعاد يونس ويغنيها برفقة النجم بهاء سلطان.