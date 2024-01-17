“الرجالة ملهاش كتالوج”.. آيتن عامر بتعليق مثير عن الخيانة الزوجية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّقت الفنانة آيتن عامر على “كوميكس” منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير لاستحالة تعرضها للخيانة من أي رجل، بعكس أي امرأة أخرى، وأكدت أنها حتى هي من الممكن أن تتعرض للخيانة الزوجية، وسخرت من الرجال قائلة: “ملهاش كتالوج!”.

آيتن عامر، التي تكتمت تماماً عن أسباب طلاقها، ورفضت الرد أو التعليق على أي شائعة تخص تعرضها للخيانة الزوجية، أعادت نشر كوميكس متداول على موقع “x”، يقول: – يا مدام جوزك بيخونك مع واحدة تانية!! =مايخوني هو حد قالك إنه متجوز آيتن عامر يعني!!”.

وعلقت آيتن قائلة: “مش عارفة أضحك واللا أعيط؟! وحتى لو هي آيتن عامر صدقوني تتخان عادي”.

وتابعت آيتن عامر قائلة: “الرجالة مالهاش كتالوج”.

يذكر أن آيتن عامر تعاقدت مع زوج شقيقتها المنتج محمد فوزي، للمشاركة ببطولة مسلسل “بدون مقابل” للنجم هاني رمزي، تمهيداً لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويضم العمل العديد من النجوم، من بينهم: منة فضالي، أيمن عزب، بجانب كلّ من هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، نسرين طافش، عمرو عبد الجليل، خالد سليم، ومحمد أبو داوود، والعمل من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.