شقيق ياسمين عبد العزيز يعلّق على طلاقها من أحمد العوضي.. هذا ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على خبر طلاقها من زوجها الفنان أحمد العوضي.

وكتب وائل عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم”.

وعبر عدد من محبي الثنائي عن حزنهم الشديد بسبب انفصالهما، من خلال التعليقات التي تركوها تحت منشور شقيقها وائل عبد العزيز..

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي كان مسلسل “ضرب نار”، وحقق نجاحاً كبيراً في موسم دراما رمضان الماضي.

ودارت أحداث المسلسل حول ” جابر ” أحمد العوضي الذي أتى من الصعيد إلى القاهرة، بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق “مهرة” ياسمين عبد العزيز، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

مسلسل “ضرب نار” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.