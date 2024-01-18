بكلمات مؤثرة.. باريس هيلتون تحتفل بعيد ميلاد ابنها الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لحظة تعتبرها “حلماً يتحقق”، احتفلت النجمة العالمية باريس هيلتون بيوم ميلاد ابنها الصغير الأول؛ أي الذكرى السنوية الأولى لرحلته الرائعة في عالم الحياة بحسب تعبيرها.

وفي منشور مؤثر على إنستغرام، قدَّمت النجمة الاجتماعية البالغة من العمر 42 عاماً لمحة جميلة ومليئة بالمشاعر حول السنة الأولى من حياة ابنها.

بدأت هيلتون منشورها بعبارات مليئة بالمشاعر، تعبر عن السعادة والحب تجاه ابنها الذي أضاء حياتها، ممتنة للحظات الجميلة التي قضتها معه في السنة الأولى من حياته.

كما تحدثت هيلتون بإعجاب عن تجربتها بوصفها أماً، معبرة عن امتنانها اللانهائي لكونها خاضت هذه التجربة؛ فبالنسبة لها كل يوم مع ابنها هو هدية لا تُقدر بثمن، وتجعلها تشعر بامتنان دائم، وسعادة كبيرة بأنها أم.

وشاركت النجمة تفاصيل من اللحظات الخاصة بينها وبين ابنها خلال رحلتهما معاً في عامه الأول.

وفي منشورها، نشرت باريس عدة صور جميلة لابنها في لحظات وأوقات مختلفة، مبيِّنة تطور ابنها خلال الأشهر القليلة الماضية، من اللحظات الأولى في الطائرة الخاصة إلى جلسات اللعب والضحك في المنزل وأوقات الاحتفال واللعب في غرفته، وحتى وجوده معها في الأستديو في أثناء العمل على مشروعها الموسيقي.

وأرفقت النجمة الصور بتعليق كتبت فيه: “منذ عام واحد، دخل ملاك صغير جميل حياتنا، وجلب معه الكثير من الحب والسعادة، يا صغيري الغالي، أنت أكثر من حلم يتحقق، أنت تجعل حياتي كاملة، كل يوم معك هو هدية لا تُقدر بثمن، وأنا ممتنة بلا نهاية لأكون أمك”.

وتابعت: “احتفالاً بذكرى ميلادك الأول؛ أتمنى لك حياة مليئة بالضحك والحب والمغامرات الرائعة مع عائلتنا، يوم ميلاد أول سعيد”.

على الرغم من جمال المنشور، ما لفت انتباه الجمهور عدم ظهور زوجها كارتر ريوم أو ابنتها الثانية لندن مارلين في المنشور؛ ما أثار تساؤلات حول حياة حياتها الشخصية الراهنة.

تظهر باريس هيلتون في منشورها أنها تعيش رحلة الأمومة بفرح وتأمل وبكامل تفاصيلها، كما أنها في الوقت عينه تستمر في التألق في عالم الفن والترفيه، والصور تعكس قصة حب وسعادة في عام مثمر من حياة هذه الأم المميزة.