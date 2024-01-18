فن ومشاهير

ياسمين عبد العزيز تخرج عن صمتها.. هل الخيانة سبب طلاق من أحمد العوضي؟

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن صمتها، بعد تداول الكثير من الشائعات عن أن الخيانة هي السبب الحقيقي وراء انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي.

وفي أوّل تعليق لها على الأمر، ردّت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على انستغرام قائلةً: “أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز و انفصالنا شيء قدري مش بإيدينا”.

وتوالت تعليقات على منشور ياسمين عبدالعزيز، ومنهم الفنانة أيتن عامر التي قالت: “انتى ليه بتشرحى و احنا مالنا و مال السبب دى حاجة تخصكوا انتوا بس ، ربنا يعملكوا الخير و يعوضكوا خير ، انتوا الاتنين متتخيروش عن بعض و بنحبكوا و بندعيلكوا”.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أعلنت انفصالها رسمياً عن زوجها الفنان أحمد العوضي من خلال منشور على “إنستغرام”، قائلةً: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد.. وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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