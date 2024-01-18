بالفيديو والصور – رابح صقر يستعد لـ”ليلة الصقر” في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان السعودي رابح صقر لإحياء ليلةٍ غنائيةٍ ضمن حفلات موسم الرياض في نسخته الرابعة بمسرح محمد عبده أرينا يوم 19 يناير الجاري، من تنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وإشراف الهيئة العامة للترفيه.

وقد وصل الفنان رابح صقر الرياض استعداداً لإحياء حفله الغنائي الكبير الذي يحمل اسم “ليلة الصقر” يوم غد الجمعة 19يناير ‫ليلة الصقر”.

ونشر حساب شركة “روتانا” على موقع “إكس” فيديو للفنان رابح صقر خلال بروفات الحفل وعلّق قائلاً: “بروفة صقر الأغنية الخليجية “على كيفك”.

كما نشر حساب “روتانا” صوراً لـ رابح مع الفرقة الموسيقية ومع المايسترو هاني فرحان وعلّق قائلاً: “من بروفة صقر الأغنية الخليجية”.

وكانت آخر نشاطات رابح صقر مشاركته في فعاليات “مدل بيست ساوند ستورم” في الرياض وأيضاً أحيى حفلاً ضمن جلسات “موسم الدرعية”، وتحديداً في أولى ليالي “صدى الوادي” وشاركه فيه الفنان عايض.