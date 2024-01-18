حققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أيام.. كنزة مرسلي تكشف كواليس أغنيتها الجديدة “دو ري مي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتزامن مع تحقيق أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي الجديدة “دو ري مي” أكثر من مليون ونصف مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، كشف موقع ET بالعربي عن لقاء خاص مع كنزة تم تصويره في كواليس الكليب.

وعبّرت كنزة لكاميرا ET بالعربي عن سعادتها بأغنية “دز ري مي” التي تقدّم من خلالها أولى تجاربها الفنية مع الأغنية الخليجية. وقالت كنزة أن الأغنية هي باللهجة الخليجية البيضاء القريبة من الشعوب الخليجية كافة، مشيرةً إلى أن “الفانز” كانوا دائماً يطالبونها بتقديم أغنية خليجية فتحقق الأمر مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي قدّمت لها هذه الفرصة.

وعن المنافسة الفنية، قالت كنزة مرسلي أنها لا تحبّ التصنيفات بين الفنانين، فهي تسعى فقط لتقديم أعمال فنية ترضي الجمهور.

كما كان لكاميرا ET بالعربي لقاء مع المخرج فادي حداد في كواليس الكليب، حيث أشار إلى أنه اختار مواقع جديدة في مدينة دبي لتصوير العمل، وأثنى على تعاونه مجدداً مع كنزة مرسلي بعد نجاحهما في السابق بدعم وإشراف شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

الجدير ذكره أن أغنية “دو ري مي” هي من كلمات خالد ڤرناس وألحان كريم فتحي وتوزيع إسلام الحسن، وجاءت بقالب غنائي رومانسي – ايقاعي.

أمّا فيديو كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.