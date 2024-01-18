الأردن تحتفل باليوبيل الفضي لتربع الملك عبد الله الثاني على العرش بهذه الطريقة!

ميرنا وليد - بيروت - أصدر مجلس الوزراء الأردني قراراً جديداً، منح من خلاله تأشيرة الموافقة على قرار إصدار مسكوكة تذكارية احتفالاً، وذلك احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على العرش"اليوبيل الفضي 2024".



والمسكوكة التذكارية هي مسكوكة فضية مطلية بالذهب، ومن المفترض أن يحمل وجهها اسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومرفقاً بعبارة: "أنا منكم ولكم جميعا محبة وعطاء دون تمييز ولا استثناء"، أما ظهرها فيحمل عبارة: "الذكرى 25 لجلوس الملك عبدالله الثاني على العرش (1999-2024)" باللغة الإنجليزية.

وحدد قرار مجلس الورزاء، مواصفات المسكوكتين من ناحية القيمة الاسمية والنقاوة والقطر، فضلاً عن الوزن والشكل والكمية.

ومن مواصفات المسكوكة أنها تأتي فضية بعملة معدنية قيمتها 20 ديناراً أردنياً وبنقاوة 999، وقطر 50 مم ووزن 50 غرام، وبحافة مسننة وشكل دائري وتُطرح بكمية 1010 مسكوكة.

أما العملة الذهبية فتأتي بقيمة 50 ديناراً أردنياً ونقاوة العيار 999 للجزء الداخلي والإطار الخارجي من الفضة عيار 999 مطلياً بالذهب، وقطرها 50 مم ووزنها 50 غراماً، والحافة مسننة والشكل دائري وتطرح بنفس العدد المعادل للمسكوكة الفضية أي 1010 واحدة.