مصطفى كامل يتخلى عن منصب نقيب الموسيقيين ويحيل أعماله لهذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحته الشخصية على “فيسبوك” منشوراً أعلن من خلاله تخليه عن منصب نقيب الموسيقيين وإحالة مهام المنصب إلى الفنان حلمي عبد الباقي.

وكتب كامل قائلاً: “توكلت علي الله أفوض أمري إلى الله وشكراً لحضراتكم جميعاً على هذه الفتره التي قضيتها معكم ويكفيني احترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة”.

من ناحيته أكد الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية عن دعمه لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل وعلق عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قائلاً: “بسم الله الرحمن الرحيم تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري وأخويا الفنان الكبير مصطفي كامل، النقيب العام للمهن الموسيقية، أعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره على صفحته وهو إسناده مهمة النقابة لي، وأنا بقوله لن ولا أستطيع أن أقبل بتلك المهمة الثقيلة لأنك حققت ما لم يستطيع أي إنسان على مدار سنوات وسنوات، وكذلك لن يستطيع أي إنسان بما فيهم أنا شخصيا أن يكمل مشوارك الذي بدأته أنت بجهدك وعرقك وتفانيك في خدمة كل فرد في الجمعية العمومية الذي يحتاج إلى صفحات كي نحصر تلك الإنجازات”.