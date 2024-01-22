رامي إمام يشكر الزعيم ووالدته: كنتم وما زلتم السند الحقيقي لنا في الحياة

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي المخرج رامي إمام سعادته بتكريم والده الزعيم عادل إمام في إحدى الفعاليات الفنية.

وكتب رامي إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «ليلة تاريخية مؤثرة جدًا في حياتي وفي حياة أخويا وفي حياة أسرتنا جميعا.. ليلة تكريم عادل إمام.. ليلة تكريم الفن المصري.. رأيت الحب والمحبة والسعادة والفرحة والبكاء ورد الجميل في وجوه جميع الحاضرين.. تأثرت جدًا بهذا المشهد البديع والعظيم.. شكراً جزيلاً.. عاوز كمان أشكر من القلب جميع الناس، من المحيط إلى الخليج، اللي بعتولي رسائل غالية ومؤثرة جدًا، بتهنيني على هذا التكريم.. شكراً جزيلاً».

وأضاف رامي إمام: «وأخيراً.. شكراً أبي وأمي .. شكر لا يوفيكم حقكم.. شكراً على حرصكم الدائم على تربيتنا أحسن تربية وزرعكم بداخلنا الحب والخير والاحترام والإخلاص في العمل والاعتماد على الذات وقيمة الأسرة.. شكراً مليون سنة لقدام، لأن برغم كل ظروف ومصاعب ومتاعب الحياة إلا أنكم كنتم، وما زلتم، السند الحقيقي لنا في الحياة.. ربنا يحفظكم ويخليكوا لينا وتشوفوا أحفاد أحفادنا».

وكان شهد حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، حضور كبير من نجوم العالم، ويقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.

ومنح المستشار تركي آل الشيخ جائزة زعيم الفن العربي، للفنان عادل إمام، تقديرا لمشواره الفني الطويل ومسيرته الرائعة استمرت لسنوات عديدة، وتسلمها المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام أبناء الزعيم، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وقال محمد إمام: “بنشكر الشعب السعودي وحبكم لينا دايما وللشعب المصري والفن المصري حاجة مهمة، في حاجة أخيرة ممكن تكون خارج السياق تحياتي للشعب الفلسطيني وأنتم في القلب”.

ووجه رامي إمام الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على الجائزة الخاصة، قائلًا: “أتكلم كابن الزعيم، عادل إمام ربانا كما يجب أن يربي الأب أبنائه، وهو أصر إنه يربينا ويزرع فينا قيم الأسرة، وأحب أشكر أمي السيدة العظيمة اللي كافحت مع أبويا لمدة 60 سنة، هي السبب في كل النجاح اللي إحنا فيه”.

وتضم قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.

وكان قال محمد إمام إنه سعيد بتجربته في فيلم "أبو نسب"، خاصة وأنه يعود للتعاون مع شقيقه بعد فترة غياب، مؤكدا أن مؤشر النجاح بالنسبة له هو شباك التذاكر، كما أنه يحلم بالعمل في هوليوود ودائما يتابع سينما هوليوود.

وضمت قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

وكان كشف الفنان محمد إمام عرض فيلمه “أبو نسب” في سويسرا قريبا.

وكتب محمد إمام عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: أبو نسب في سينمات سويسرا قريبا".

وكان حرص الفنان محمد إمام على الاحتفال مؤخرا بإيرادات فيلم “أبو نسب” والتي وصلت إلى 30 مليون جنيه في مصر.

وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “الحمد لله.. أبو نسب 30 مليون إيرادات في مصر”.

ويضم فيلم أبو نسب مجموعة من النجوم والنجمات بجانب محمد إمام كــ الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل.

قصة أبو نسب

أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم ومشكلات تواجه الشباب.

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، حيث يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أن والدها شخصا خطيرا، يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.

أبطال أبو نسب

وفيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

